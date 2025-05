Sängerin Joan Baez: Tesla-Unfall war "Zeichen Gottes gegen Musk"

"Ich habe einen Tesla gekauft und ihn nach wenigen Minuten gegen einen Baum gefahren", sagte die Musikerin der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. "Man kann das als ein Zeichen Gottes sehen."

In dem Interview äußerte sich Baez auch empört über US-Präsident Donald Trump, zu dessen Beratern Musk bislang gehört. "Jeden Tag passiert etwas Schlimmeres als am Tag zuvor, ein schreckliches Szenario."

Baez machte sich an der Seite von Bob Dylan in den 60er Jahren einen Namen. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Here's to You" aus dem Film "Sacco und Vanzetti" und "Diamonds and rusts".