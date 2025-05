Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Linda Kozlowski genießt ein Privatleben abseits von Hollywood.

Nach ihrer Scheidung von Paul Hogan lebt sie mit ihrem neuen Partner Moulay Hafid Baba und ihrem Sohn in Los Angeles.

Kozlowski entschied sich, die Schauspielerei aufzugeben, weil sie in Hollywood auf eine bestimmte Rolle festgelegt wurde und die Arbeit keinen Spaß mehr machte.

Seit Linda Kozlowski Hollywood den Rücken gekehrt hat, genießt sie ein Privatleben abseits des Rampenlichts. 2001 war die US-amerikanische Schauspielerin in "Crocodile Dundee in Los Angeles" zum letzten Mal auf der Leinwand zu sehen. Nun wurde sie bei einer Zusammenkunft mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit gesichtet. Was wurde aus Linda Kozlowski? Wenig verwunderlich - Kozlowski hat sich seit der Veröffentlichung des ersten Teils der Kultfilm-Reihe im Jahr 1986 ziemlich verändert. In "Crocodile Dundee" spielte sie die blonde Journalistin Sue Charlton.

Nicht nur auf der Leinwand eroberte Kozlowski das Herz ihres Filmpartners Paul Hogan. Der verließ für sie nämlich seine erste Frau. Dreizehn Jahre lang waren Hogan und Kozlowski verheiratet. 2013 reichte sie die Scheidung ein. Es folgte ein Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn. Inzwischen scheinen die beiden aber wieder gut miteinander auszukommen. So sieht der "Crocodile Dundee" heute aus Sie sei nicht wiederzuerkennen, titelte die Daily Mail und veröffentlichte jetzt Fotos, auf welchen die heute 67-Jährige mit ihrem Ex-Mann Hogan, ihrem Sohn Chance und ihrem langjährigen Partner Moulay Hafid Baba in Los Angeles zu sehen ist. Trug sie in "Crocodile Dundee" noch blonde Haare, ist sie mittlerweile brünett (zu sehen hier). Die Gruppe begab sich dem Bericht zufolge gemeinsam in ein Restaurant.

Bei der seltenen Sichtung der Schauspielerin fiel auf, dass Kozlowski privat auf einen entspannten Look zu setzen scheint: Auf den veröffentlichten Paparazzi-Bildern trägt sie legere Kleidung. Beige Schlapfen im Birkenstock-Stil rundeten ihr Dinner-Outfit ab. Als einziges Status-Symbol diente eine Louis-Vuitton-Handtasche. Grund für Abschied aus Filmgeschäft Warum Kozlowski im Filmbusiness nicht richtig Fuß fassen konnte, hatte sie in einem Interview mit der Los Angeles Times im Jahr 1988 erklärt. Nach "Crocodile Dundee" sei sie von den Casting-Direktoren Hollywoods auf eine bestimmte Rolle festgelegt worden sei, was ihrer Meinung nach Segen und Fluch zugleich gewesen sei. "Nach 'Crocodile Dundee' habe ich viele Rollen abgelehnt, vor allem die, bei denen ich die Freundin eines komischen Typen spielen sollte", sagte sie.

In einem anderen Interview sprach im Jahr 2001 offen über ihre Entscheidung, Hollywood hinter sich zu lassen und mit der Schauspielerei aufzuhören. "Diese direkt auf Video veröffentlichten Schundfilme, die ich bekam, machten mir Magengeschwüre. Im Grunde, weil ich die Einzige am Set war, die sich für irgendetwas interessierte", sagte sie damals. "Ich sagte: 'Na und, diese Szene ergibt keinen Sinn.' [Sie sagten:] 'Ach, na und, sag einfach den Text auf.' Und ich dachte: 'Das macht keinen Spaß mehr. Dafür habe ich nicht studiert, das ist nicht das, was ich liebe.' Das und meine innere Uhr brachten mich dazu, alles aufzugeben." Kozlowski widmete sich ihrer Familie. Privat reist sie gerne. Ihre Reisen dokumentiert sie mit ihrem Reisegefährten und Partner Moulay auf Social Media.