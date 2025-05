Oft tritt er nicht im TV auf. Jetzt hat James Middleton zwar ein Fernseh-Interview gegeben - doch die zuständige Moderatorin bedachte ihn nicht gerade mit Aufmerksamkeit, da sie von Middletons Hund abgelenkt wurde.

James Middleton: Seltener TV-Auftritt

Der jüngere Bruder von Prinzessin Kate hatte die Ehre, in der bekannten ITV-Sendung "Good Morning Britain" aufzutreten. Der Unternehmer, der im vergangenen Jahr seine Memoiren "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life" herausgegeben hat, war da, um über das Thema psychische Gesundheit zu sprechen.

Allerdings wurde er in eine unangenehme Situation gebracht, als Moderatorin Susanna Reid vor laufender Kamera zugab, Middleton bei seiner Erzählung kein Gehör geschenkt zu haben.