Prinzessin Eugenies Geburtstagshommage an Schwester Beatrice

Die britische Prinzessin Beatrice ist am Montag 34 Jahre alt geworden. Ihre j√ľngere Schwester Eugenie gratulierte mit einer Reihe an gemeinsamen Fotos auf Instagram. "Happy Birthday an meine besondere gro√üe Schwester. Ich liebe dich sehr!", schrieb Eugenie zu den Schnappsch√ľssen. Dazu erg√§nzte sie Party-Emojis.