Prinzessin Beatrice: Falsche Einstellung für Royal-Job?

Nach den jüngsten Entwicklungen um Prinz Andrew könnten sich auch seine Töchter Eugenie und Beatrice vom Rest der Royal Family distanzieren, hatte ein Adels-Experte kürzlich gemutmaßt. Der königliche Experte und Biograf Duncan Larcombe geht davon aus, dass sich Beatrice und Eugenie wie Andrew, der in den Missbrauchsskandal des inzwischen verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein verstrickt war und eine außergerichtliche Einigung erziehlte, möglicherweise ebenfalls von der königlichen Familie entfernen werden.

Eugenie und Beatrice: Keine Zukunft mehr im britischen Königshaus?

"Veranstaltungen, bei denen sie immer erwartet wurden, weil sie sich ihrem Vater anschlossen – wie der Ostergottesdienst auf Schloss Windsor oder der Commonwealth-Tag in der Westminster Abbey – werden wir weniger sehen, weil ihr Vater seiner königlichen Pflichten enthoben wurde", führte der Adels-Experte aus. "Aber das könnte ihnen gut passen, warum nehmen wir an, dass sie irgendetwas mit dem Getriebe der königlichen Familie zu tun haben wollen?"

Die Mutmaßungen des Royal-Kenners scheinen sich bereits zu bewahrheiten. Zumindest sehen Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann ihren Lebensmittelpunkt Medienberichten zufolge künftig nicht mehr in Großbritannien, sondern in Portugal, wo sie bereits ein Heim in der malerischen Gemeinde Comporta bezogen haben.