Prinzessin Makellos? Anne wird 75 und möchte nicht gefeiert werden

Täglich werden die bunten Blätter und Nachrichtenseiten geflutet von Schlagzeilen über die Royals. Eine, die dort allerdings eher selten Einzug findet, ist die Tochter von Queen Elizabeth II. (gest. 2022) und Schwester von König Charles III., Prinzessin Anne. Und wenn, dann geht es darum, dass sie es in einer Beliebtheitsskala wieder auf die vorderen Ränge geschafft hat oder als am härtesten arbeitendes Mitglied der royalen Familie gekürt wird. 2024 konnte sie etwa diesen Titel wieder für sich verbuchen, nachdem sie 2024 217 offizielle Termine wahrgenommen hat, wie der "Telegraph" berichtet, der sich auf eine Studie der "Reboot SEO Company" bezieht.

Und das trotz ihres Reitunfalls, den sie im vergangenen Jahr hatte. "Man wird deutlich daran erinnert, dass eigentlich jeder Tag ein Bonus ist. Es erinnert einen daran, dass man nie genau weiß, ob etwas passiert und man sich vielleicht nicht mehr erholt", sagte sie dazu gegenüber der Nachrichtenagentur PA. Und jetzt wird gerade ganz heiß Prinzessin Annes neue Frisur diskutiert, die sie erstmals seit über 50 Jahren geändert hat und auf einem Porträt zu ihrem 75. Geburtstag, den sie heute, Freitag, feiert zu sehen ist - fast schon ein Skandal. Denn sonst lebt Anne mittlerweile beinahe völlig skandalfrei, doch das war nicht immer so.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/AARON CHOWN ...und in eleganter Abendrobe mit Tiara an der Seite ihres Mannes Sir Timothy Laurence

Denn ihre erste Ehe (1973–1992) mit Mark Philipps (76), aus der die beiden Kinder Peter Phillips (47) und Zara Tindall (44) hervorgingen, endete mit einer Scheidung. Grund dafür sein angeblich eine Affäre mit ihrem damaligen Bodyguard Peter Cross (77) gewesen sein. Während sich Anne dazu natürlich nie öffentlich äußerte, plauderte Cross frei von der Leber weg im Jahr 2022 gegenüber der "Mail online" von der verbotenen Liebe.

"Meine rechte Hand baumelte sozusagen über der Armlehne des Stuhls. Plötzlich drehte sie sich um und sah mich an. Gleichzeitig berührten sich unsere Hände (...). Ein paar Sekunden lang verharrten wir so – wie zwei Statuen, die einander direkt in die Augen blickten und die Hände ineinander verschränkten. Dann küssten wir uns plötzlich." Doch nur kurz nach der Scheidung kam ein neuer Mann in Annes Leben, der britische Marineoffizier Timothy Laurence (70). 1992 heirateten die beiden in Schottland, da die "Church of England" eine neuerliche Hochzeit nach einer Scheidung verbietet. Doch seit die beiden den Bund der Ehe eingegangen sind, verschwanden auch die Skandale um Prinzessin Anne. Auch bei ihrem Geburtstag möchte sie selbst nicht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen, sondern die wohltätigen Organisationen in den Fokus rücken. Eine kleine Aufmerksamkeit gibt es dann aber doch, eine spezielle britische Münze, die zu ihren Ehren geprägt wurde, wie die Royal Mint, die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs verkündete.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Instagram/royalminutuk Münze zu Ehren von Prinzessin Anne