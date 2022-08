Prinzessin Alexandra von Hannover: Freund führt Doppelleben

2017 haben Prinzessin Alexandra von Hannover und Ben-Sylvester Strautmann ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seitdem zeigt sich der Banker-Sohn regelmäßig bei offiziellen Terminen an der Seite von Caroline von Monacos und Ernst Augusts Tochter. Zuletzt hatte sich das Paar gemeinsam beim Rosenball von Monaco am 8. Juli 2022 zusammen präsentiert.

Ben-Sylvester Strautmann: Am Tag Student, nachts Szene-DJ

Strautmann könnte nicht besser zu den Grimaldis passen. Seine Eltern, die wie er in Monaco leben, sind ausgesprochen wohlhabend. Der 1,96 Meter große Millionärssohn strebt wohl eine Zukunft als Unternehmer an. Er studiert am King's College in London Business Management.

Was wohl die wenigsten über Alexandras Freund wissen: Während der 23-Jährige untertags fleißig studiert, geht er in seiner Freizeit einer für das royale Umfeld eher unkonventionellem Tätigkeit nach. Strautmann arbeitet nachts oft als DJ, der in exklusiven Clubs an der Riviera und Umgebung auflegt, wie die französische Gala berichtet. Bereits vor einigen Jahren hat er zusammen mit einem Freund außerdem ein eigenes Label gegründet. Stautmanns Umfeld soll seiner Leidenschaft für Nachtclubs aber skeptisch gegenüberstehen. Es heißt, so manch einer finde sein nächtliches Hobby "unpassend".