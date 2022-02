Prinz Harry und Herzogin Meghan: Baldige Rückkehr nach England?

In ihrem 70. Jubiläumsjahr fühlt sich die Queen offensichtlich wieder gesundheitlich bereit für öffentliche Auftritte. Am 29. März lädt sie beispielsweise zu einem Gedenkgottesdienst für ihren Ehemann Prinz Philip ein, der am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren starb.

Viele warten gespannt darauf, ob auch Prinz Harry und Herzogin Meghan dafür zurück in nach England reisen werden, um daran teilzunehmen. Ihren Besuch könnten sie ebenfalls dafür nutzen, ihre kleine Tochter Lilibet endlich persönlich ihrer königlichen Verwandtschaft vorzustellen - dazu kam es nämlich seit ihrer Geburt im vergangenen Juni noch nicht.

Gedenkgottesdienst für Prinz Philip

Ende März wird ein Gottesdienst zu Ehren von Prinz Philip stattfinden. Dafür sollen sämtliche britische Royals zusammenfinden, um den verstorbenen Gatten von Königin Elizabeth II. zu gedenken. Sogar Prinz Andrew, der sich grad inmitten eines Missbrauchsprozesses gegen ihn befindet und deshalb seit einigen Monaten die Öffentlichkeit mied, wird nächsten Monat zusammen mit der Königin an der Veranstaltung für seinen Vater, den verstorbenen Herzog von Edinburgh, teilnehmen.