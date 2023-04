Prinz Harry: Krönungs-Absage könnte herbe Konsequenzen haben

Noch immer ist unklar, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan am 6. Mai aus den USA zur Krönung von König Charles und Gemahlin Camilla - dem vierten Geburtstag ihres Sohns Prinz Archie - anreisen werden. Zuletzt hatten royale Quellen gestreut, Harry und Meghan würden fordern, dass sie mit berücksichtigt werden, wenn sich die Royal Family nach der Zeremonie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts dem Volk zeigt. Beobachterinnen und Beobachter spekulierten zuletzt angesichts Harrys Überraschungsbesuchs in Großbritannien, ob er sich womöglich mit Familienmitgliedern zum Krisengespräch treffen werde.

Der jüngere Sohn von Charles hatte im März in London in seiner alten Heimat einem Gerichtstermin beigewohnt. Er und andere Prominente klagen einen britischen Zeitungsverlag. Bei der Anhörung ging es darum, ob es in dem Fall um illegale Abhörmethoden zum Prozess kommt. Über Harrys private Aktivitäten wurde nicht bekannt.

"Fatale" Absage würde Konflikt verfestigen