Prinz Harry fällt wegen jüngster Brüskierung des Königs in Ungnade

Prinz Harry wird nachgesagt, eine Einladung zur Feier anlässlich des 75. Geburtstags seines Vaters, König Charles III., abgelehnt zu haben - eine Entscheidung, die ihm die britische Presse übel nimmt. König Charles wird am 14. November 75 Jahre alt. Der Monarch wird im Clarence House in London eine Feier abhalten, um diesen Meilenstein zu zelebrieren, heißt es. Doch während seine engsten Familienangehörigen und Freunde an der Veranstaltung teilnehmen werden, wird sein Sohn Harry Berichten zufolge nicht dabei sein.

Harry soll Einladung zu Charles' Geburtstag ausgeschlagen haben

Der Herzog von Sussex werde "offenbar nicht in der Lage sein, den Termin wahrzunehmen", schreibt die Daily Mail recht abfällig über Harry. Das britische Blatt beruft sich dabei auf Insider, die behaupten, dass Harry zur Soiree eingeladen wurde.

