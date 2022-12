Prinz Georges größtes Talent könnte ihn in Zukunft noch reicher machen

"Die Malerei liegt in der Royal Family", meldete die Nachrichtenagentur PA. Erst vor kurzem waren 79 Aquarelle des Staatsoberhaupts in London ausgestellt worden. Im Oktober hatte das Auktionshaus Bonhams einen Druck eines Gemäldes von Charles für mehr als 5.700 Pfund (6.475,07 Euro) versteigert. Der König hatte einst erzählt, er finde das Malen so entspannend, dass es ihn "in eine andere Dimension" transportiere. Wenn sich Georges Fähigkeiten weiterentwickeln und ihm die Freude am Malen bleibt, dürfte ein lukrativer "Nebenjob" winken.

Und auch Prinzessin Kate hat Talent: Auch sie kann gut zeichnen. Statt zum Pinsel greift sie aber gern zur Kamera. Die 40-Jährige, die an der St.-Andrews-Universität in Schottland Kunstgeschichte studiert hat, ist eine leidenschaftliche Fotografin - zu Geburtstagen ihrer Kinder veröffentlicht der Palast meist Bilder der kleinen Royals, die sie selbst gemacht hat.