Prinz Charles könnte Buckingham-Palast den Rücken kehren

Wann die Königin in den Buckingham-Palast zurückkehrt, bleibt fraglich. Und auch, ob Charles die Tradition nach seiner Thronbesteigung fortsetzt, wird sich erst zeigen. Charles und Camilla leben derzeit im Anwesen Clarence House. Seit 2003 residiert Prinz Charles dort - anfangs noch mit seinen Söhnen William und Harry. Auch für Camilla, die Charles 2005 heiratete, waren zu dieser Zeit bereits eigene Zimmer reserviert.

Wo wird König Charles leben?

Er hatte das Anwesen aus dem Jahr 1820 ein Jahr nach dem Tod seiner Großmutter Queen Mum bezogen, die dort fast ein halbes Jahrhundert lang gewohnt hatte. Die Inneneinrichtung ist gemäß dem Geschmack der Königinmutter gestaltet und enthält zahlreiche Gegenstände ihrer Kunst- und Antiquitätensammlung. Queen Elizabeth II. lebte nach ihrer Hochzeit mit Prinz Philip 1947 für einige Zeit in Clarence House. Die neoklassizistische Residenz liegt in der Nähe des Buckingham-Palastes in der Londoner Innenstadt.

Im "Pod save the Queen"-Podcast stellte Royals-Experte und Journalist Russell Myers nun infrage, inwiefern sich unter König Charles die Wohnsituationen für ihn und die Familie verändern könnte. "Ob Charles wirklich im Buckingham-Palast leben wird, oder ob er in Clarence House bleiben wird? Sicherlich will William dann nicht unbedingt seine ganze Familie dazu bringen, in Clarence House zu leben." Trotzdem denke er, "dass es ganz anders aussehen wird als jetzt."

Für seine Freizeit bevorzugt Charles ohnehin einen ganz anderen Ort - nicht das laute London, sondern die schottischen Highlands hoch oben im Norden. Besonders gern streift der leidenschaftliche Jäger dann mit seiner Liebsten Camilla in Gummistiefeln durch die Natur.