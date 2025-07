Die deutsche Schauspielerin Anita Kupsch ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in Berlin.

In der legendären Arztserie "Praxis Bülowbogen" spielte Kupsch an der Seite von Günter Pfitzmann in den 1980er und 1990er Jahren die Arzthelferin Gabi Köhler. In dieser Zeit erarbeitete sich die Schauspielerin das Image der "kessen Berliner Göre".

Sie war auch in Theaterstücken wie "Golden Girls" (2013) und "Harold und Maude" (2016) zu sehen und begeisterte im Fernsehen in "Tatort", "Immer wieder Sonntag" und "Ein Heim für Tiere".