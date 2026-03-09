Polyneuropathie: Wie geht es Jürgen Drews?

Schlagerstar Jürgen Drews (80), der seit rund fünf Jahren mit der unheilbaren Nervenerkrankung Polyneuropathie lebt, macht offenbar gesundheitliche Fortschritte durch eine neue Behandlung. Dies teilte seine Tochter Joelina Drews kürzlich mit. Therapie bringt neue Bewegung in den Alltag Wie das Magazin Bunte berichtet, gab Joelina auf Instagram Einblick in den aktuellen Gesundheitszustandes ihres Vaters. "Wir haben meinem Papa einen mobilen Physiotherapeuten bestellt, der jetzt ein paar Mal die Woche kommt", schrieb die 30-Jährige in einer mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Story. "Das ist eine coole Sache, jetzt bewegt er sich wieder mehr."

Drews letzter Auftritt war 2023 2021 machte Jürgen Drews seine Krankheit das erste mal öffentlich. Die Polyneuropathie würde seine Mobilität einschränken, weshalb er damals seine Gesangskarriere beendete. Sein letzter Auftritt fand 2023 statt. "Es fühlt sich für mich schon sehr lange so an, als wäre ich ausgestiegen", sagte der "Ein Bett im Kornfeld"-Star bereits 2022 in einem Interview mit der dpa. Zum 60-jährigen Bühnenjubiläum von Howard Carpendale gab Drews im September 2025 ein kurzes Comeback. In der "Giovanni Zarrella Show" traten die beiden gemeinsam auf, das Publikum reagierte darauf besonders emotional. Carpendale zeigte sich damals besorgt aufgrund des Gesundheitszustandes seines Freundes: "Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt ein. Dem Jürgen geht es nicht besonders gut." 2022 aber war Drews im Gespräch mit der Bild noch optimistisch: "Ich habe meine Nervenkrankheit Polyneuropathie im Griff und keine Schmerzen.“ Er gab aber zu, dass sich die Erkrankung im Alltag bemerkbar macht, zum Beispiel bei längeren Spaziergängen. "Ich werde etwas schneller müde", erklärte er, zudem leide er unter einer "leichten Gangunsicherheit".