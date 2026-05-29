Polizei ermittelt wegen antisemitischer Beleidigung von Helen Mirren

Die britische Polizei ermittelt wegen einer mutmaßlichen antisemitischen Beleidigung der Oscar-Preisträgerin Helen Mirren. Wie die Londoner Polizei am Freitag mitteilte, hat sie versucht, Kontakt zu der international erfolgreichen britischen Schauspielerin aufzunehmen. Auslöser sind jüngst in Online-Netzwerken verbreitete Aufnahmen eines Vorfalls, der sich vergangenes Jahr in London ereignet haben soll.

Darin nähert sich jemand Mirren und ihrem Ehemann mit einer laufenden Kamera und nennt sie "böse Zionisten". Danach folgt ein Fluch und der Vorwurf, Mirren freue sich "sehr, dass die Häuser von Palästinensern nicht mehr existieren".

Video wird genauer untersucht

"Wir wissen von dem im Internet zirkulierenden Video von einem Mann und einer Frau, die antisemitisch beleidigt werden", erklärte ein Polizeisprecher. Das Material werde derzeit genauer untersucht. Beamte versuchten, in Kontakt mit den Opfern zu treten und sie zu fragen, ob sie deswegen Anzeige erstatten wollten.