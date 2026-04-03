Ein Jahr war TV-Moderator Pierre M. Krause für Zuschauer und Zuschauerinnen vom Bildschirm verschwunden. Ende Oktober nannte er den Grund: Er habe gegen eine Tumor-Erkrankung gekämpft, sagt Krause in "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" auf YouTube.

In einer neuen Folge erzählt sein Gast, Podcaster Tommi Schmitt, unsicher gewesen zu sein, ob er sich damals bei Krause melden sollte. Schließlich habe er ihm geschrieben und sich über die Antwort gefreut. "Man fragt sich ja manchmal: Wie verhält man sich richtig? Freut man sich über eine Nachricht, wenn es einem nicht gut geht? Oder sagt man, Leute, es ist alles zu viel." Krause entgegnet mit dem wohl "Privatesten, was ich je erzählt habe", wie er sagt. "Ich habe Freunde verloren." Es habe sich um Menschen gehandelt, von denen er gedacht habe, dass es seine besten Freunde seien - "weil da plötzlich totale Funkstille war". Tommi Schmitt spricht mögliche Überforderung an, worauf Krause entgegnet: "Ich glaube auch, ich bin auch überhaupt nicht böse, ich bin vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber ich bin nicht böse." Und er meint: "Ja, meldet euch. Das muss keine Frage sein und man muss sich auch nicht zurückmelden. Es geht darum: Ich denke an dich, wenn es dir gerade sehr schlecht geht." Sehen Sie das Gespräch hier: