Soll James Bond schwul werden?

hält die Idee eines homosexuellen Bonds in naher Zukunft nicht für umsetzbar - alleine weil 007-Produzentindas nicht zulassen würde, glaubt der Schauspieler: "Ich denke nicht, dasseinen schwulenerlauben würde, solange sie lebt. Aber es wäre natürlich spannend anzusehen."

In diesem Zusammenhang begrüßte Brosnan, dass sich seine Heimat Irland vor wenigen Monaten klar für die Gleichstellung von Homo-Ehen ausgesprochen hatte. "Genug des Schämens. Es ist ein großartiges Zeichen des zukunftsorientierten Denkens für eine Nation, die so von der Religion geschunden wurde."

Idris Elba : Der erste schwarze Bond ?

Bond ist eigentlich Schotte und Schweizer

"Lassen Sie uns zunächst mit einem großartigen schwarzen Schauspieler als '' beginnen", sagteweiter.hätte dazu das Format, schlug der Schauspielstar vor. Der ingeborene 42-jährige Elba hat einen Vater ausund eine Mutter ausund wird derzeit als ein Favorit für den Nachfolger des derzeitigen "007"-Darstellersgehandelt.

Der Original-" Bond"-Vorlage von Autor Ian Fleming zufolge ist der Geheimagent der Sohn eines schottischen Vaters und einer Schweizer Mutter. Seine frühe Kindheit verbrachte er demnach im Ausland. Mit elf Jahren verwaist lebte er dann bei einer Tante im Südosten Englands und wurde später in Edinburgh ausgebildet.

007: Held, Spion & Sexsymbol

007: Held, Spion & Sexsymbol

"Dr. No." ein Affe, der richtige Agent und ein Bondgirl mit der Stimme einer holländischen Comic-Figur: Am 5. Oktober 1962 feierte der 1. James Bond-Film Premiere. Das erste Drehbuch, das 1960 basierend auf Ian Flemings Original-Roman geschrieben wurde, war alles andere als ein gelungener Wurf: „Das erste Problem war der Charakter von ,Dr. No.'. Die Autoren hatten den bedrohlichen Gegenspieler von 007 in einen A

... Bond-Produzent Cubby Broccoli in seiner Biografie „When the Snow Melts", die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums als E-Book erschienen ist.

Aber nicht nur damit hatte Broccoli, der bis bis zu seinem Tod 1996 die beliebten „007"-Filme produzierte, Probleme: „Das Schwierigste war, den passenden Bond zu finden." Brite zu sein, genügte nicht. Patrick McGoohan und ...

... James Fox lehnten die Rolle ab. Die beiden Schauspieler waren streng religiös und verweigerten Sex- und Gewaltszenen

Auch Namen wie David Niven, Trevor Howard und Michael Redgrave standen auf der Besetzungsliste. Doch ihnen mangelte es an „Bond-Männlichkeit".

Ein Gesicht ging Broccoli jedoch nicht aus dem Kopf: Sean Connery. Er entsprach Flemings Superhelden-Beschreibung am meisten und er sagte nach einem anfänglichen „No", doch „Yes". Nachdem Broccoli Hunderte Fotos von schönen Frauen für die Beset

Schweizerin Ursula Andress auf: „Sie hatte ein nasses T-Shirt an, das ihre perfekten Brüste betonte", verriet Broccoli. Schön war sie, aber konnte sie auch Schauspielen?

Ihr Agent antwortete diplomatisch: „Lassen Sie mich es so erklären: Sie hat eine Stimme wie eine holländische Comic-Figur. Aber was wollen Sie, das sie macht?"

Der 5. Oktober wird heuer erstmals, drei Wochen vor der Premiere des neuesten Bond-Films „Skyfall", zum weltweiten „James Bond-Tag" ernannt.

Aus gutem Grund: Am 5. Oktober 1962 feierte der 1. James Bond-Film „Dr. No" mit Sean Connery und Ursula Andress Premiere.