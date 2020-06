Bond-Dreh: Filmemacher schwärmen von Österreich

Die Verfolgungsjagd ist Teil "einer der wichtigsten Actionszenen im Film, quasi das Juwel in der Krone", verrät Aufnahmeleiter Gregg Wilson. Und Österreich habe "alles geboten, was wir brauchen, um das durchzuziehen". Auch Szenenbildner Dennis Gassner schwärmt vom Drehort. "Ich habe eine lange Reise durch viele Länder hinter mir, um das hier zu finden", erzählt er am ersten Drehtag vor dem für seine spektakulären Glasfronten bekannten " ICE Q"-Restaurant auf rund 3.000 Meter Höhe in Sölden. "Wir haben genau diese einzigartige, moderne Anlage gefunden, die wir gesucht haben." Der Dreh in Österreich jedenfalls sei "ein guter Start", um die Bond-Geschichte fortzuführen. "Denn was kann aufregender sein, als am Dach der Welt zu stehen?"