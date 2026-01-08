Pierce Brosnan: Surrealer neuer Look macht ihn völlig unkenntlich

Die Boxbiografie zeigt die bewegte Karriere des britischen Profiboxers "Prince" Naseem Hamed vom Tellerwäscher zum Weltmeister. Der ehemalige James-Bond-Darsteller verkörpert in dem Biopic von Rowan Athale Iren Brendan Ingle, den Trainer und Manager des Box-Stars.

Für seinen neuen Film "Giant" hat Schauspieler Pierce Brosnan dank Maskenbilder eine so überzeugende Transformation hingelegt, dass selbst seine Co-Stars ihn bei ihrer Ankunft am Set zunächst nicht erkannten.

Um Brosnan Ähnlichkeit mit dem Box-Trainer zu verleihen, musste der Schauspieler stundenlang in der Maske sitzen, während ihm eine Glatze und eine künstliche Nase verpasst wurden.

Olivia Barrowclough über "surrealen" Moment mit Pierce Brosnan

Die Verwandlung war so dramatisch, dass seine Kollegen ihn bei ihrer Ankunft am Set kaum wiedererkannten. Bei der britischen Galavorführung des Films im Picturehouse Central am Piccadilly Circus in London sprach das britische Hello!-Magazin mit den Darstellern.

Da erzählte Olivia Barrowclough, die im Film die Journalistin Vicki Quinn spielt, über Brosnans Metamorphose: "Viele meiner Szenen mit ihm sind mit all diesen Prothesen, die ihn älter aussehen lassen sollen. Wir drehten das Ende des Films vor dem Anfang, und er sah wirklich nicht wie er selbst aus."

"Wir waren ziemlich im Verzug, deshalb konnte ich ihn vor Drehbeginn nicht sehen. Sie sagten nur: 'Geh einfach rüber, sprich deinen Text und mach dein Ding'", erinnerte sich die Schauspielerin, bevor sie fortfuhr: "Ich ging hinüber und dachte: 'Oh mein Gott, das ist Pierce Brosnan!' Das war ein surrealer Moment, aber er ist wirklich nett und es macht wirklich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten."