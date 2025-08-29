Opa Pierce Brosnan schwärmt von James-Bond-Zeit und liebt Kuchen - "vielleicht zu sehr"

Der frühere James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan ("GoldenEye") denkt gern an seine Zeit als 007 zurück, insbesondere wenn er auf ehemalige Kollegen aus seinen Filmen trifft. Bei den Dreharbeiten zum neuen Netflix-Krimi "The Thursday Murder Club" freute sich der 72-Jährige über das Wiedersehen mit Jonathan Pryce, der 1997 in dem 007-Abenteuer "Der Morgen stirbt nie" Bonds Widersacher Elliot Carver spielte. Ex-007 schwärmt von Bond-Schurken "Jonathan und ich haben uns gegenseitig gefeiert", erzählte Brosnan jetzt der Deutschen Presse-Agentur in London und lachte. "Wir haben in Erinnerungen an die James-Bond-Zeit geschwelgt - an die Rettung der Welt und die Zerstörung der Welt." Eine gemeinsame Szene in "The Thursday Murder Club" hatte das Duo zwar nicht. Doch der 78 Jahre alte Pryce habe ihn vor der Kamera erneut beeindruckt. "Er ist wirklich großartig. Er bringt so eine schöne, feinfühlige Performance rüber, so richtig von Herzen."

In "The Thursday Murder Club", einer Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Richard Osman, spielt Brosnan einen ehemaligen Gewerkschafter namens Ron. Mit einer Gruppe von Rentnern versucht Ron, einen Mord im Umfeld eines Altenheims zu lösen. Neben dem Ex-007 spielen die Oscar-Gewinner Helen Mirren ("Die Queen") und Sir Ben Kingsley ("Gandhi") sowie Celia Imrie ("The Best Exotic Marigold Hotel") in dem Krimi von Regisseur Chris Columbus mit. Der Film ist ab sofort beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Sehen Sie hier den Trailer: