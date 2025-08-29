Venedig: George Clooney trotz Krankheit auf rotem Teppich

Eine Nebenhöhlenentzündung macht George Clooney zu schaffen - doch trotz Krankheit hat sich der 64-Jährige am Abend auf dem roten Teppich in Venedig gezeigt. Mit seiner Frau Amal schritt er händchenhaltend an kreischenden Fans vorbei, gab zahlreiche Autogramme und machte Selfies. Zuvor hatte er krankheitsbedingt nicht an der Pressekonferenz zu seinem Film "Jay Kelly" teilgenommen. "Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen", teilte sein Management auf dpa-Anfrage mit. Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen.

"Wie fühlen Sie sich?", fragte Festivaldirektor Alberto Barbera Clooney auf dem Teppich. "Krank", antwortete dieser. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, mit strahlendem Lächeln mit Fotografen, Fans und seinen Schauspielkollegen zu interagieren. Adam Sandler und Laura Dern spielen in dem Wettbewerbsfilm von Noah Baumbach weitere Hauptrollen. "Auch Filmstars werden krank" "Auch Filmstars werden krank", sagte Adam Sandler, der an der Seite von Clooney in dem Netflix-Film spielt, bei der Pressekonferenz. Clooney sei "am Boden zerstört, dass er nicht hier sein kann", meinte Laura Dern, die ebenfalls im Film zu sehen ist. Regisseur Noah Baumbach erzählt in "Jay Kelly" von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Baumbach sagte, er habe den Film für Clooney gemacht.