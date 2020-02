Phoebe Waller-Bridge träumte Monate vorher von Bond-Engagement

Waller-Bridge in Kontakt mit Äther

Im Interview mit dem britischen Radiomoderator Chris Evans erzählte Waller-Bridge von dem Moment, in dem der wichtige Anruf kam. "Ich war gerade beim Schnitt von 'Fleabag'. Es war ein Nachmittag und dann kam der Anruf, dass Barbara mich treffen wollte. Aber das Seltsamste ist, dass ich wirklich nur ein paar Monate zuvor davon geträumt hatte", erinnert sie sich. Ob es sich um dabei um eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt? "Ich dachte mir, dass es cool wäre in einen Bond-Film involviert zu sein, schickte es irgendwie in den Äther (hier metaphorisch für Himmel, Anm.) und dann ist es einfach passiert."

Zusammenarbeit mit Daniel Craig

Letztendlich wurde die für ihre pointierte Schreibweise bekannte Autorin für die Überarbeitung des Drehbuchs verpflichtet. "Ich poliere Dialoge und biete Alternativen an", verriet Waller-Bridge. Eine enge Zusammenarbeit mit 007 höchstpersönlich - Schauspieler Daniel Craig - sei dabei unumgänglich. " Daniel ist von Anfang an sehr, sehr involviert, es gibt so viele großartige Gespräche mit ihm und man ist ständig in Kontakt. Es ist also eine Art großer Schmelztiegel aller Ideen."

Der Film soll am 2. April 2020 in den Kinos starten. Zur Premiere geht Phoebe Waller-Bridge im Übrigen im Smoking, ganz à la James Bond.