Peter Maffay denkt nach Geburt seiner Tochter nicht ans Alter

Niemand müsse mit 69 noch Vater werden - "aber wenn man es will, dann kann man es", sagte Maffay weiter. "Diese Parameter, die möglicherweise irgendwann mal in den Köpfen von einigen wenigen Menschen eine Rolle gespielt haben, sind heutzutage sowieso völlig überholt." Gefragt nach einer möglichen Hochzeit sagte er: "Wir erfreuen uns aneinander und die Zukunft wird zeigen ob wir in diese Richtung denken und ob das für uns irgendwann wirklich wichtig wird."