Pete Davidson: Trennung von Freundin nur 5 Monate nach Geburt gemeinsamer Tochter

Eine weitere Hollywood-Beziehung, die nach der Geburt des gemeinsamen Kindes scheitert: Berichten zufolge haben sich US-Comedian Pete Davidson und seine Freundin Elsie Hewitt getrennt. Tochter Scottie war erst im Dezember zur Welt gekommen.

Pete Davidson nach Geburt zu viel unterwegs

Davidson, der in der Vergangenheit unter anderem mit Unternehmerin Kim Kardashian liiert war, und Hewitt sollen inzwischen kein Paar mehr sein. Laut Sun sei die Beziehung am vollen Terminkalender des Komikers gescheitert.

"Pete war beruflich sehr viel unterwegs, aber Elsie wünschte sich nach der Geburt ihrer Tochter mehr Unterstützung von ihm zu Hause", verrät ein Insider der britischen Zeitung.