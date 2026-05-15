Pete Davidson: Trennung von Freundin nur 5 Monate nach Geburt gemeinsamer Tochter
Eine weitere Hollywood-Beziehung, die nach der Geburt des gemeinsamen Kindes scheitert: Berichten zufolge haben sich US-Comedian Pete Davidson und seine Freundin Elsie Hewitt getrennt. Tochter Scottie war erst im Dezember zur Welt gekommen.
Pete Davidson nach Geburt zu viel unterwegs
Davidson, der in der Vergangenheit unter anderem mit Unternehmerin Kim Kardashian liiert war, und Hewitt sollen inzwischen kein Paar mehr sein. Laut Sun sei die Beziehung am vollen Terminkalender des Komikers gescheitert.
"Pete war beruflich sehr viel unterwegs, aber Elsie wünschte sich nach der Geburt ihrer Tochter mehr Unterstützung von ihm zu Hause", verrät ein Insider der britischen Zeitung.
"Es war sehr schwer für ihn, weil er natürlich arbeiten muss, um Geld zu verdienen", heißt es über Davidson. Zur Trennung soll es erst vor Kurzem gekommen sein, auch wenn kein genaues Datum für das Liebes-Aus bekannt ist. Dem Insider zufolge würden sich beide weiterhin um ihr Kind kümmern. "Sie konzentrieren sich jetzt voll und ganz auf Scottie", wird eine namentlich nicht genannte Quelle zitiert, die behauptet: "Die beste Lösung für die gemeinsame Erziehung zu finden hat für sie oberste Priorität."
Davidson und Hewitt haben sich bisher noch nicht offiziell zu der vermeintlichen Trennung geäußert.
Im März des vergangenen Jahres wurde erstmals bekannt, dass der Komiker und das Model ein Paar seien.
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