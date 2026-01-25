Der britische Schauspieler Idris Elba erhielt Ende des vergangenen Jahres den Ritterschlag, wie aus der Liste der britischen Ehrungen zum Neujahr hervorging. Elba, der unter anderem aus den TV-Serien "Luther" und "The Wire" bekannt ist, darf sich seitdem "Sir" nennen. Ausgezeichnet wird der 53-Jährige jedoch für sein Engagement abseits des Filmsets. Elba setzt sich seit Langem für ein Ende der Messergewalt in englischen Städten ein und gründete eine Stiftung, die junge Menschen unterstützt.

Fast wäre es nicht zu der Ehrung gekommen, wie Elba der britischen Zeitung Daily Mail zufolge in der Show von Talkmaster Graham Norton verriet. Denn ein wichtiger Brief sei beinahe unbeantwortet geblieben. "Es ist ein bisschen peinlich. Ich erhielt ein Schreiben, in dem ich gefragt wurde, ob ich (die Ehrung) annehmen würde oder nicht, aber ich habe es nicht gesehen, da es in einem Stapel Post verloren gegangen war", zitiert die Daily Mail den Schauspieler. "Mein Agent sagte mir, dass ich die Chance verpassen würde, wenn ich nicht zusagen würde. Als ich den Brief endlich fand, hatte ich nur noch zwei Tage Zeit, um mich zu entscheiden." Und er entschied sich dafür.

Ebenfalls zum Jahreswechsel geehrt wurde der Comedian Matt Lucas ("Little Britain") mit der Aufnahme in den Order of the British Empire (MBE). Lucas besitzt neben der britischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Unter anderem wegen des Brexits entschied er sich vor einigen Jahren zur Einbürgerung, auf die er wegen seiner aus Deutschland vertriebenen jüdischen Großmutter Anspruch hat.

Schriftsteller Richard Osman ("Der Donnerstagsmordclub") wurde zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt und zeigte sich begeistert. Der britischen Nachrichtenagentur PA sagte er: "Das ist das Beste, was mir je passiert ist (...)." Der in Deutschland geborene Komponist Max Richter wurde Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Die britischen Ehrungen wie der Ritterschlag und Orden werden von Mitgliedern des Königshauses überreicht, vergeben werden sie aber von der Regierung.