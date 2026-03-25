Der irische Schauspielstar Barry Keoghan ("Saltburn") hat nach eigener Aussage mit Anfeindungen im Internet zu kämpfen.

"Es gibt viel Hass online, es gibt viel Missbrauch", sagte der 33-Jährige in einem Interview des Radionetzwerkes Sirius XM. Dabei gehe es auch um sein Aussehen. Das habe ihn dazu gebracht, "mich wirklich in mich selbst zurückzuziehen", sagte Keoghan. Zudem sei es enttäuschend, "dass mein kleiner Bub all das lesen muss, wenn er älter wird".