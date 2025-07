Patrick Stewart: Der ewige Jean-Luc Picard wird 85 Jahre alt

Im kommenden Jahr soll Patrick Stewart wieder in seiner zweitbekanntesten Rolle im Kino zu sehen sein. Der britische Schauspieler schlüpft Berichten zufolge für den Marvel-Blockbuster "Avengers: Doomsday" erneut in die Rolle des Professors Xavier, die er seit 2000 mehrfach in den "X-Men"-Filmen und zuletzt in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" spielte. Fans reagierten begeistert auf die Ankündigung.

Die berühmteste Rolle des renommierten Shakespeare-Darstellers bleibt allerdings die des Enterprise-Kapitäns Jean-Luc Picard, die er zunächst in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" ("Star Trek: The Next Generation") und später in mehreren Kinofilmen und einer Spin-off-Serie übernahm. Ob Stewart, der am 13. Juli seinen 85. Geburtstag feiert, noch einmal den Captain spielen wird, ist fraglich.