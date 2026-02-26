Patrick Dempsey über verstorbenen Schauspieler Dane: "Eric wurde sehr geliebt"

Schauspieler Patrick Dempsey hat in einem neuen Interview über den Verlust ihm nahestehender Personen gesprochen. Er habe sehr früh seinen Vater verloren und auch seine Mutter sei verstorben, erzählte der 60-Jährige im Gespräch mit dem irischen Radiosender Newstalk. "Und jetzt habe ich im letzten Jahr mehrere Freunde verloren", Dempsey. Zuletzt musste er sich von seinem "Grey's Anatomy"-Kollegen Eric Dane.

Sechs Jahre verkörperte der Schauspieler den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan, an der Seite von Dempsey, der den Arzt Derek "McDreamy" Shepherd spielte. Die beliebte Serie machte Dane zum Star. Doch die Karriere des Schauspielers nahm krankheitsbedingt ein plötzliches Ende. "Bei mir wurde ALS diagnostiziert", gab Dane im April 2025 bekannt. Am 19. Februar ist Dane gestorben. Dempsey: Eric wird sehr vermisst Dempsey erinnert im Newstalk-Gespräch an seinen Freund: "Eric wurde sehr geliebt, und ich glaube, er wäre wirklich sehr glücklich das zu wissen. Ich weiß, dass viele Menschen vor seinem Tod Kontakt zu ihm aufgenommen haben, um in Verbindung zu bleiben. Er wird sehr vermisst."

Dane wurde nur 53 Jahre alt. "Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren", zitierte die New York Times eine Mitteilung von einer Sprecherin Danes, Melissa Bank. Auch die Washington Post zitierte aus der Erklärung und schrieb, Vertreter Danes hätten seine Erkrankung als Todesursache genannt. Was ist ALS? Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.

Scheidungsantrag zurückgezogen Als Dane im Frühjahr 2025 die ALS-Diagnose bekanntgab, sagte er dem US-Magazin People: "Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, wenn wir dieses nächste Kapitel meistern." 2004 hatte er die Schauspielerin Rebecca Gayheart geheiratet, die gemeinsamen Töchter wurden 2010 und 2011 geboren. Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später wieder zurück. Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift The Cut. Darin berichtete sie auch, dass Dane inzwischen rund um die Uhr betreut werden müsse.