"Mr. Gesundheit" Hademar Bankhofer mit 84 Jahren verstorben

Der aus zahlreichen TV-Sendungen bekannte Gesundheitsexperte Hademar Bankhofer ist tot. Er verstarb am 25. Februar "friedlich lächelnd Hand haltend" mit Ehefrau Lizzy Bankhofer, wie sein Sohn Hadschi Bankhofer auf Instagram bekannt gab. "Er wollte immer so lange wie möglich leben, das ist ihm gelungen, er ist ganz sanft an Altersschwäche gestorben." Bankhofer, der aufgrund seines vielseitigen Einsatzes den Spitznamen "Mr. Gesundheit" trug, wurde 84 Jahre alt.

"Ich behalte ihn im Herzen als Vorbild in Sachen Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Großzügigkeit. So etwas wie Hassen kannte er nicht, selbst Feinden begegnete er mit einem sanften Lächeln", so Bankhofers Sohn in seiner Instagram-Nachricht. Sein Vater diene "als großes Vorbild in seiner Zufriedenheit und Güte. Er war ein guter Vater, ich werde mich bemühen auch immer einer zu sein". Mit Gesundheitstipps zum Erfolg Der 1941 in Klosterneuburg geborene Gesundheits-Experte studierte an der Universität Wien Jus, Publizistik, Philosophie und Germanistik, allerdings ohne Abschluss. Er war Reporter bei verschiedenen Wochen- und Tageszeitungen sowie stellvertretender Chefredakteur einer Wiener Wochenzeitung. In einer Phase, in der er selbst mit seinem Lebensstil haderte, lernte er seinen späteren Lehrer, den mehrfachen Radrenn-Meister Ferry Dusika, kennen. Durch ihn fand Bankhofer zum Thema Gesundheit. Noch während seines Studiums fuhr er in seiner Freizeit mit dem Motorrad von Bauernhof zu Bauernhof und sammelte Rezepte, die er 1972 unter dem Titel "Hexenschuß und Heiserkeit" publizierte. Gemeinsam mit dem Ex-Radrennfahrer schrieb er schließlich das Buch "Dicke essen zu viel".