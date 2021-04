Patrick Dempsey schließt Rückkehr zu Grey's Anatomy nicht aus

Die erfolgreiche Disney-Komödie "Verwünscht", in der eine Prinzessin aus der Zeichentrick-Welt plötzlich in der Wirklichkeit landet, war 2007 in die Kinos gekommen. Vergangenen Dezember wurde bekannt, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Medienberichten zufolge spielt die Schauspielerin Amy Adams wieder in der Hauptrolle, Regie soll Adam Shankman führen.

Dempsey freute sich nach eigenen Angaben über die Arbeiten an dem Film und auch über die geplanten Musical-Einlagen: "Nach 14 Jahren wieder mit allen zu arbeiten, ist einfach sehr aufregend. Wir brauchen im Moment etwas Eskapismus. Wir brauchen diese romantischen Komödien und Musicals, um die Menschen aus dem Trübsal zu holen, in dem wir uns befinden."