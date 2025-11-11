Loch in der Nase: Paris Jackson offenbart Folgen ihres Drogenmissbrauchs
Zusammenfassung
- Paris Jackson spricht in einem neuen Video offen über ihre Drogenvergangenheit.
- Sie enthüllt, dass ihr jahrelanger Drogenkonsum ein Loch in ihrer Nasenscheidewand verursacht hat und warnt öffentlich vor den Folgen.
- Jackson verzichtet aus Angst vor Rückfällen auf eine Nasen-OP und ist seit fast sechs Jahren clean und trocken.
Paris Jackson blickt in ihrem zarten Alter von 27 Jahren auf eine turbulente Vergangenheit zurück. Bereits in jungen Jahren griff sie regelmäßig zu Drogen und Alkohol und hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen. Zwei Mal versuchte sie sich nach dem Tod ihres Vater Michael Jackson das Leben zu nehmen. 2013 begab sie sich deswegen in Therapie. Doch es kam zu Rückfällen. Erst 2017 konnte sich Paris Jackson erstmals als "clean" bezeichnen - auch wenn es später doch noch zu Ausrutschern kam.
Paris Hilton zeigt Folgen von langjährigen Drogenkonsum
Heute blickt Jackson kritisch auf ihre wilden Zeiten zurück. Statt Drogen zu konsumieren, konzentriert sie sich auf ihre Karriere als Musikerin. Auch wenn sie unter den Konsequenzen ihrer Exzesse zu leiden hat. Wie Paris Jackson nun in einem Video auf Tiktok zugab, habe sie aufgrund ihres jahrelangen Drogenkonsums ein Loch in der Nase - ihre Nasenscheidewand wurde durchgeätzt.
"Was ihr denkt, woher es kommt?", warnte sie ihre Follower. "Lasst die Finger von Drogen, Kinder", fügte Paris Jackson hinzu.
Nichts für zartbesaitete - Hier ist das Loch in Paris Jacksons Nase aus nächster Nähe zu sehen:
Auch wenn jeder seine eigenen Erfahrungen machen müsse, so die Musiker-Tochter weiter, habe ihr Drogenkonsum ihr Leben zerstört. Sie sei etwa 20 gewesen, als Drogen ihr ein Loch in die Nase gebrannt hätten. Die Lücke sei so groß, dass sie eine Spaghetti-Nudel von einer Seite zur anderen durchstecken könne. Wenn sie atme, würde man sie manchmal pfeifen hören.
Auf eine Nasenkorrektur würde sie verzichten, aus Angst vor einem Rückfall.
Nach einer Operation müsse man Schmerzmittel nehmen - und Paris Jackson will sich eigenen Angaben zufolge nicht wieder in einen weiteren Kreislauf der Abhängigkeit begeben.
"Ich bin seit fast sechs Jahren clean und man muss Tabletten nehmen, wenn man sich einer OP unterzieht", erklärte sie und fügte hinzu: "Darauf habe ich keine Lust."
Im Jänner dieses Jahres hatte Paris Jackson auf Instagram bekannt gegeben, dass sie seit fünf Jahren trocken ist.
