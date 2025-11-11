Loch in der Nase: Paris Jackson offenbart Folgen ihres Drogenmissbrauchs

Paris Jackson blickt in ihrem zarten Alter von 27 Jahren auf eine turbulente Vergangenheit zurück. Bereits in jungen Jahren griff sie regelmäßig zu Drogen und Alkohol und hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen. Zwei Mal versuchte sie sich nach dem Tod ihres Vater Michael Jackson das Leben zu nehmen. 2013 begab sie sich deswegen in Therapie. Doch es kam zu Rückfällen. Erst 2017 konnte sich Paris Jackson erstmals als "clean" bezeichnen - auch wenn es später doch noch zu Ausrutschern kam.

Heute blickt Jackson kritisch auf ihre wilden Zeiten zurück. Statt Drogen zu konsumieren, konzentriert sie sich auf ihre Karriere als Musikerin. Auch wenn sie unter den Konsequenzen ihrer Exzesse zu leiden hat. Wie Paris Jackson nun in einem Video auf Tiktok zugab, habe sie aufgrund ihres jahrelangen Drogenkonsums ein Loch in der Nase - ihre Nasenscheidewand wurde durchgeätzt.

"Was ihr denkt, woher es kommt?", warnte sie ihre Follower. "Lasst die Finger von Drogen, Kinder", fügte Paris Jackson hinzu.

Nichts für zartbesaitete - Hier ist das Loch in Paris Jacksons Nase aus nächster Nähe zu sehen: