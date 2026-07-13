Nicht mehr blond: Paris Hilton ist mit neuer Haarfarbe kaum wiederzuerkennen
Blond war jahrelang ihr Markenzeichen. Doch nun hat Paris Hilton eine unerwartete Veränderung gewagt. Als die Hotelerbin kürzlich mit ihren beiden Kindern unterwegs war, präsentierte sie sich mit einer neuen Haarfarbe.
Paris Hilton ist jetzt brünett
Auf Fotos, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, ist Hilton mit hellbrauner Mähne zu sehen. Die 45-Jährige besuchte mit ihrem dreijährigen Sohn Phoenix und ihrer zweijährigen Tochter London ein Kirschfest in Traverse City, Michigan, und trug ihre Haare dabei offen. Die neue Haarfarbe, die einen dezenten Rotstich aufweist, stach dabei sofort ins Auge (zu sehen hier).
Ob die optische Veränderung dauerhaft ist, die Haare gefärbt wurden oder ob Hilton lediglich zu einer Perücke griff, um inkognito zu bleiben, ist bisher nicht bekannt.
Auch auf Instagram durften Fans Paris Hiltons Veränderung bestaunen:
Hilton war in Michigan in einem geblümten Maxikleid unterwegs. Sie trug einen Fischerhut und eine XL-Sonnenbrille. Besucher des Kirschfestes, die Hilton mit platinblondem Haar in Erinnerung haben, dürften sie mit ihrem Look daher nicht auf Anhieb erkannt haben.
Auf Instagram finden sich jedoch inzwischen zahlreiche Komplimente. So schreiben Internet-Nutzer über die neue Haarfarbe der Influencerin:
- „Ich liebe deine Haarfarbe, Schwester.“
- „Ich liebe die Haare.“
- „Die Haare? Paris? Hallo? Sie ist wunderschön!“
- „Funktioniert es, sich in der Öffentlichkeit zu verkleiden? Ich bin neugierig! Ich glaube, ich würde dich überall erkennen! Ich hoffe, du hast einen schönen Tag mit deinen Kindern.“
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