Nicht mehr blond: Paris Hilton ist mit neuer Haarfarbe kaum wiederzuerkennen

Blond war jahrelang ihr Markenzeichen. Doch nun hat Paris Hilton eine unerwartete Veränderung gewagt. Als die Hotelerbin kürzlich mit ihren beiden Kindern unterwegs war, präsentierte sie sich mit einer neuen Haarfarbe.

Paris Hilton ist jetzt brünett

Auf Fotos, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, ist Hilton mit hellbrauner Mähne zu sehen. Die 45-Jährige besuchte mit ihrem dreijährigen Sohn Phoenix und ihrer zweijährigen Tochter London ein Kirschfest in Traverse City, Michigan, und trug ihre Haare dabei offen. Die neue Haarfarbe, die einen dezenten Rotstich aufweist, stach dabei sofort ins Auge (zu sehen hier).

Ob die optische Veränderung dauerhaft ist, die Haare gefärbt wurden oder ob Hilton lediglich zu einer Perücke griff, um inkognito zu bleiben, ist bisher nicht bekannt.

Auch auf Instagram durften Fans Paris Hiltons Veränderung bestaunen: