Nach Stil-Makeover: Pamela Anderson will ihren Namen ändern

"Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein", sagte Anderson. "Ich würde gerne meinen Namen ändern, aber sie lassen mich nicht." Genaueres dazu erklärte sie nicht.

"Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein", sagte die 58-Jährige der Zeitschrift Vogue Scandinavia. Stattdessen möchte sie wieder den Nachnamen annehmen, den ihre Familie der Vogue Scandinavia zufolge vor ihrer Migration von Finnland nach Kanada hatte.

Opa Herman Hyytiäinen stand ihr nahe

Laut "Vogue Scandinavia" hieß ihr finnischer Großvater Herman Hyytiäinen, bevor die Familie ihren Namen zu Anderson änderte, um nordamerikanischer zu klingen. "Er war der Mensch, der mir in meinem Leben am nächsten stand", sagte Anderson der Zeitschrift zufolge mit Blick auf Hyytiäinen. Demnach lernte Anderson als Kind von ihrem Großvater auch Finnisch, was sie später jedoch verlernte.

Pamela Anderson erfindet sich neu

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Große Aufmerksamkeit und viel Lob bekam sie für ihre Hauptrolle in dem Drama "The Last Showgirl" (2024), zuletzt war sie auch an der Seite von Liam Neeson in einem neuen "Die nackte Kanone"-Film zu sehen.

Optisch machte die Schauspielerin in letzter Zeit durch ihre Natürlichkeit von sich Reden: Anderson verzichtet inzwischen nicht nur privat, sondern auch auf Red-Carpet-Events auf Make-up.

Von ihrer langen, blonden Mähne, die einst als eines ihrer Markenzeichen galt, hat sie sich getrennt. Im Oktober überraschte Anderson mit einem gänzlich neuen Look, als sie sich mit einem pfiffigen neuen Schnitt und roten Haaren zeigte.