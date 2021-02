Anderson gibt intime Einblicke in ihr Eheleben mit Ex-Bodyguard

In Bezug auf ihre Hochzeit meinte Anderson, dass diese aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie zurückhaltend ausgefallen sei. "Nun, ich denke, wir sind lieber alleine, aber es wäre schön gewesen, vielleicht unsere Familie hier zu haben", erzählte sie. So oder so hätten sie und ihr Mann aber "eine wirklich schöne, ruhige Zeremonie" genossen.

Aktuell scheint das frischverheiratete Paar noch ganz im Flitterwochen-Modus zu sein. Gefragt, wie er und seine Liebste wohl die Zeit verbrinegn werden, wenn die Pandemiebeschränkungen erst einmal aufgehoben sind, antwortete Hayhurst im Scherz: "Ich glaube nicht, dass wir aus aus dem Lockdown herauskommen. Ich denke, wir bleiben für immer im Lockdown."