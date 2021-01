Vorwürfe nach Hochzeit mit Bodyguard: "Pamela Anderson hat mir Mann gestohlen"

"Pamela Anderson hat mir den Mann gestohlen"

Das Liebesglück des frischgetrauten Paares wird nun aber von bösen Vorwürfen überschattet. Dan Hayhursts Ex Carey behauptet, dass Pamela Anderson ihre Beziehung zerstört und ihr den Mann weggenommen habe.

Fünf Jahre lang seien Carey und Andersons Bodyguard laut New York Post ein Paar gewesen. Sie hätten zusammen gelebt. Carey habe Hayhurst geholfen, seine beiden Kinder großzuziehen. Von der Affäre ihres Partners mit Anderson habe sie lange nichts geahnt und auch von der Hochzeit habe sie erst erfahren, als sie darüber in den Medien las.

"Dies ist nicht die Lockdown-Liebesgeschichte, die dargestellt wird, es ist alles eine Fassade", wird Hayhurst verletzte Ex von der New York Post zitiert. Carey behauptet, Hayhurst und Anderson seien einander bereits Anfang lezten Jahres näher gekommen, als sie und Hayhurst noch zusammen waren. Im Juli vergangenen Jahres sei Hayhurst endgültig aus ihrem gemeinsamen Zuhause aus- und in Pams Anwesen eingezogen.

"Ich beschloss, mich zu äußern, weil ich möchte, dass die Leute wissen, dass meine fast fünfjährige Beziehung mit drei beteiligten Kindern aufgrund der Affäre endete, die Pam und Dan begonnen hatten, als er noch bei mir war", so die alleinerziehende Mutter eines Kindes, die mit der Publikation auch gemeinsame Fotos von sich und Hayhurst teilt.

"Es ist traurig, dass die Menschen dies feiern und sie anfeuern, als es mit Betrug, Verleugnung und lebenszerstörenden Entscheidungen für alle Beteiligten begann", sagt sie über Pamela Andersons neue Beziehung.