Palast veröffentlicht Einladung zu Krönung: Symbolik der Karte erklärt

Am 6. Mai findet in der Westminster Abbey in London im Beisein zahlreicher internationaler Gäste und der Royal Family die Krönung von König Charles III und Queen Consort Camilla statt. Mittlerweile wurde die offizielle Einladungskarte für das historische Großereignis entworfen - und veröffentlicht.

Charles setzt bei Einladungskarte auf Nachhaltigkeit

Am Dienstag präsentierte der Buckingham Palace die farbenfrohe Karte, die an 2.000 Gäste verschickt wird. Die Einladung mit einem floralen Rahmen wurde von Andrew Jamieson, einem heraldischen Künstler und Buchmaler, entworfen. Die handgemalte Aquarell- und Gouacheillustration wird auf Recyclingkarton gedruckt – eine Anspielung auf das lebenslange Interesse des Königs an Nachhaltigkeit, so das Magazin People.