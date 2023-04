Rolle, die Prinz George und Camillas Enkel bei Krönung spielen, enthüllt

Zum zweiten Mal in acht Monaten steht die Westminster Abbey in London im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II im September 2022 versammelten sich zahlreiche Staatschefs und gekrönte Häupter. Am 6. Mai kommt fast die gleiche Schar zusammen, um ihren Sohn Charles III bei seiner Krönung zu würdigen. Insgesamt sind 2000 Gäste geladen, bei Queen Elizabeth 1953 waren es noch mehr als 8000.

Doch es gibt eine prominente Ausnahme: US-Präsident Joe Biden wird nicht anreisen, wie die Zeitung Washington Post berichtete. Stattdessen werde seine Ehefrau Jill Biden die US-Delegation anführen.