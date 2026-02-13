Orlando Bloom: Ist dieses Model die neue Frau an seiner Seite?

Hollywoodstar Orlando Bloom scheint nach seiner Trennung von Popsängerin Katy Perry wieder auf Wolke sieben zu schweben. Der 49-jährige Schauspieler wurde kürzlich beim Super Bowl LX in Santa Clara in Begleitung des Schweizer Models Luisa Laemmel gesehen. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Die beiden verließen nach dem NFL-Finale gemeinsam den VIP-Bereich des Levi's Stadiums, heißt es.

Laut der Daily Mail wirkten Bloom und die 28-jährige Laemmel sehr vertraut miteinander. Ein Augenzeuge beschrieb die beiden als "süß" und "sehr körperbetont miteinander". Beide schienen die Aufmerksamkeit der Umstehenden kaum zu bemerken, waren nur mit sich selbst beschäftigt. Ein offizielles Statement gibt es bisher aber weder von Bloom noch von Laemmel. Wer ist Luisa Laemmel? Das Model aus der Schweiz hat sich in der Modewelt bereits einen Namen gemacht. Sie arbeitete schon für bekannte Marken wie Calvin Klein und L'Oréal und begann ihre Karriere im Alter von 16 Jahren. Neben ihrer Tätigkeit als Model studierte Laemmel Psychologie in England und setzt sich laut der Schweizer Zeitung Blick für Themen wie Wissenschaft und mentale Gesundheit ein.