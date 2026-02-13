Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist nach eigenen Angaben seit einiger Zeit wieder Single. Auf Instagram schrieb die 33-Jährige in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story: "Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten."

Hochzeit im TV

Eine frühere Beziehung wurde im Gegensatz dazu gar in der Öffentlichkeit geschlossen: Woitschack hatte im Juni 2020 live im TV - in der Sendung "Schlagerlovestory.2020 - Das große Wiedersehen" ihren damaligen Partner Stefan Mross geheiratet. 2022 gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt. "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele...", schrieben sie damals in einem gemeinsamen Instagram-Post.

Nach unzähligen "Spekulationen" in der Zeit davor wollten sie nun ihre Wahrheit mitteilen, hieß es in dem Statement der beiden Schlagerstars. "Wir hatten eine wunderschöne und verrückte Zeit, haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen."

Woitschack wurde 2011 durch die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Danach trat sie unter anderem im RTL-Dschungelcamp auf. RTL hat die sie auch als Teilnehmerin der nächsten Ausgabe von "Let's Dance" angekündigt.