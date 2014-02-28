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Ein Rundgang
02/28/2014

Opernball backstage

Nicht alles spielt sich am Ball auf der Tanzfläche ab. Wir haben einen Rundgang mit der Handykamera gemacht.

von Christina Michlits

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| Stand: 02/28/2014, 04:45