Opernball backstage
Nicht alles spielt sich am Ball auf der Tanzfläche ab. Wir haben einen Rundgang mit der Handykamera gemacht.
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