"Onkel Jesse" John Stamos teilt letztes gemeinsames Foto mit Bob Saget
Schauspieler John Stamos, bekannt als "Onkel Jesse" aus der Serie "Full House", hat an dessen Geburtstag seinem verstorbenen Kollegen Bob Saget gedacht. "Früher haben wir uns gegenseitig tolle Geburtstagspartys geschmissen. Dein 70. heute wäre episch gewesen! Ich vermisse dich und liebe dich", kommentierte der Schauspieler eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie gemeinsam zu sehen sind. Auf eines der Fotos schrieb Stamos: "Last Pic" "letztes Bild".
Saget, bekannt vor allem für seine Rolle in der Hit-Sitcom "Full House", war am 9. Jänner 2022 tot in einem Hotelzimmer in Orlando entdeckt worden. Der Stand-up-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Saget wurde 65 Jahre alt.
Der Komiker war seit 2018 mit der Produzentin Kelly Rizzo verheiratet. Aus erster Ehe hatte er drei erwachsene Töchter.
Saget starb an Kopfverletzung
Einen Monat nach dem plötzlichen Tod von Bob Saget hatte die Familie des US-Schauspielers und Komikers die Todesursache bekanntgegeben. "Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist", hieß es damals in einer Mitteilung der Angehörigen, die unter anderem von TMZ.com, Hollywood Reporter und People.com veröffentlicht wurde. Demnach hatte sich der Schauspieler versehentlich am Kopf gestoßen, das aber nicht weiter beachtet und sich dann zum Schlafen hingelegt. Es habe keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gegeben. Kurz nach Sagets Tod hatte die Rechtsmedizin des Bezirks Orange County im Bundesstaat Florida bereits verkündet, dass nichts auf ein Verbrechen hindeute.
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