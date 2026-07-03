Olivia Wilde: Beziehungen aufrecht zu erhalten ist schwer ohne schwierige Gespräche

Hollywood-Schauspielerin Olivia Wilde sagt im Gespräch mit dem US-Magazin People: „Beziehungen sind hart.“ Manchmal komme es ihr vor, „als sei es unmöglich, eine Beziehung zu einer Person über einen sehr langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, wenn man nicht diese schwierigen Gespräche führt“. Darum gehe es auch in ihrem neuen Film „The Invite“.

Kinder Wildes „beste Freunde“

Wilde hat mit ihrem Ex-Partner, „Ted Lasso“-Star Jason Sudeikis, zwei Kinder, die eigenen Worten zufolge ihre „besten Freunde“ sind. „Wir haben so viel Spaß“, schwärmte sie 2024 im Gespräch mit People. Sohn Otis und Tochter Daisy seien sportlich wie auch musikalisch unterwegs und „einfach cool“, schwärmte Wilde über ihre Kinder. „Sie spielen beide Schlagzeug und singen und wir haben einfach eine tolle Zeit. Wir sind eine große Karaoke-Familie.“ Meist singen sie Lieder von Taylor Swift, Olivia Rodrigo und Billie Eilish, erzählte Wilde.

Sie und Sudeikis gaben im November 2020 nach neun Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Die beiden hatten sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt.