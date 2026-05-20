Objekte aus Nachlass von Matthew Perry werden versteigert

Von Kunstwerken des Street-Art-Künstlers Banksy bis hin zu Drehbüchern der Erfolgsserie "Friends": In den USA werden im Juni mehr als 100 Objekte aus dem Nachlass von Matthew Perry versteigert. Es handelt sich um Erinnerungsstücke aus dem Berufs- und Privatleben des Schauspielers, wie Roberta Kramer vom Auktionshaus Heritage Auctions sagte. Neben Drehbüchern und Requisiten aus "Friends" und anderen Serien und Filmen seien auch "viele sehr persönliche Dinge" dabei.

Der kanadische Schauspielstar war 2023 im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Laut Obduktionsbericht starb er an den Folgen der Droge Ketamin. Im Zusammenhang mit Perrys Tod wurden bereits sechs Menschen schuldig gesprochen, die an der Belieferung des Schauspielers beteiligt gewesen waren, darunter eine als "Ketamin-Queen" bekannte Dealerin.

Erlös soll suchtkranken Menschen helfen

Die Testamentsvollstrecker lassen nun rund 130 Objekte aus Perrys Nachlass versteigern, um Geld für die Matthew Perry Foundation zu sammeln, die sich für suchtkranke Menschen einsetzt. Neben seiner Lieblingsuhr und Erinnerungsstücken aus seiner Kindheit sind darunter auch Objekte aus seiner Kunstsammlung wie die Banksy-Werke "Girl with Balloon" und "Nola", die laut Auktionshaus voraussichtlich rund eine Million Dollar (rund 860.000 Euro) einbringen werden.