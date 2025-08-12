Jennifer Aniston: Wir trauerten schon lange vor seinem Tod um Matthew Perry

US-Schauspielstar Jennifer Aniston hat angedeutet, dass ihr früherer "Friends"-Kollege Matthew Perry vor seinem Tod lange um seine Gesundheit gekämpft hatte.

"Wir haben alles getan"

In einem neuen Interview mit dem Magazin Vanity Fair, aus dem mehrere Medien zitierten, gibt Aniston an: "Wir haben alles getan, was wir konnten, als wir es konnten. "Aber es fühlte sich fast so an, als hätten wir schon lange um Matthew getrauert, weil sein Kampf gegen diese Krankheit für ihn wirklich schwer war."

Perry war Ende Oktober 2023 tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Zuvor sprach der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen. "So schwer es für uns alle und für die Fans auch war, ein Teil von mir denkt, dass es so besser ist. Ich bin froh, dass er diese Schmerzen nicht mehr hat", sagt Aniston im Vanity Fair-Gespräch.