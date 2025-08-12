Jennifer Aniston: Wir trauerten schon lange vor seinem Tod um Matthew Perry
US-Schauspielstar Jennifer Aniston hat angedeutet, dass ihr früherer "Friends"-Kollege Matthew Perry vor seinem Tod lange um seine Gesundheit gekämpft hatte.
"Wir haben alles getan"
In einem neuen Interview mit dem Magazin Vanity Fair, aus dem mehrere Medien zitierten, gibt Aniston an: "Wir haben alles getan, was wir konnten, als wir es konnten. "Aber es fühlte sich fast so an, als hätten wir schon lange um Matthew getrauert, weil sein Kampf gegen diese Krankheit für ihn wirklich schwer war."
Perry war Ende Oktober 2023 tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Zuvor sprach der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen. "So schwer es für uns alle und für die Fans auch war, ein Teil von mir denkt, dass es so besser ist. Ich bin froh, dass er diese Schmerzen nicht mehr hat", sagt Aniston im Vanity Fair-Gespräch.
Schwere Vorwürfe gegen fünf Festgenommene
Berichten zufolge hatte Perry sich vor seinem Tod wegen Depressionen und Angstzuständen vor einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten nach Perrys Tod schwere Vorwürfe gegen fünf Festgenommene vorgebracht.
Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge. Perry wurde nur 54 Jahre alt.
Die kultige TV-Serie "Friends" über sechs junge Freunde und Freundinnen in New York wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert. Neben Perry, Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc und David Schwimmer spielte auch Lisa Kudrow eine Hauptrolle. Gemeinsam hatten Perrys Kollegen bereits wenige Tage nach seinem Tod eine erste Erklärung abgegeben und von einem "unfassbaren Verlust" gesprochen.
Cox erzählte einige Monate nach Perrys Tod davon, dass sie noch immer in Kontakt mit dem Verstorbenen stehe. "Er besucht mich oft, wenn wir daran glauben", sagte sie in der US-Sendung CBS Sunday Morning. "Ich spreche mit meiner Mutter, meinem Vater, mit Matthew." Sie habe das Gefühl, dass verstorbene Menschen ihre Hinterbliebenen leiteten: "Ich spüre, dass Matthews Geist ganz sicher in der Nähe ist."
