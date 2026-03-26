Noah Cyrus sieht Schwester Miley immer ähnlicher: Das sagen Beauty-Docs
Miley Cyrus bekam von ihrer jüngeren Schwester Noah Cyrus Unterstützung, als diese am Dienstag die Sondersendung "Hannah Montana 20th Anniversary Special" anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie promotete.
Noahs Look sorgte dabei für Spekulationen: Seit den Anfängen ihrer Karriere hat sich die heute 26-Jährige optisch ziemlich verändert.
Die Karriere der Noah Cyrus
Noah Cyrus ist wie ihre prominente Schwester ebenfalls als Schauspielerin und Sängerin tätig. Ihre erste Rolle hatte die Tochter Billy Ray Cyrus im Alter von drei Jahren in der TV-Serie "Doc". Sie agierte außerdem als Background-Tänzerin in "Hannah Montana – Der Film" und spielte in sechs Episoden der gleichnamigen Disney-Serie mit.
Es folgten weitere TV- und Model-Jobs. Auf dem seit 2013 bestehenden YouTube-Kanal "Seriously Cyrus" erhielt Noah Cyrus zudem ihre eigene Show mit dem Titel "NOAH". Drei Jahre später schloss sie einen Plattenvertrag ab, gefolgt von ihrer Debüt-Single "Make Me (Cry)", die sie mit dem britischen Sänger Labrinth aufnahm. 2020 veröffentlichte sie ihre EP "The End of Everything", bevor sie für die Grammy Awards 2021 in der Kategorie "Best New Artist" nominiert wurde.
Den Erfolg ihrer Schwester Miley konnte Noah bisher zwar nicht toppen. Dafür scheint sie sich optisch der 33-Jährigen immer mehr anzugleichen. Schon länger wird darüber spekuliert, ob abgesehen vom Erwachsenwerden möglicherweise Schönheitsoperationen hinter ihrer auffälligen Transformation stecken.
Zum Vergleich: Noah Cyrus als Kind in "Hannah Montanna":
Auch beim jüngsten Auftritt der Sängerin wirkte Noahs Gesicht voller, insbesondere Wangen und Lippen. Die Nase sah etwas schmaler aus als zuvor.
Was Beauty-Docs zu Noah Cyrus' neuem Aussehen sagen
Experten ziehen gegenüber der Daily Mail verschiedene Behandlungen in Betracht, denen sich Noah Cyrus eventuell unterzogen haben könnte. Neben Botox und Fillern komme laut Schönheitschirurgen auch eine Nasen-OP infrage. "Ihre Lippen wirken deutlich voller als auf früheren Bildern, was auf die Verwendung von Fillern hindeuten könnte – eine sehr beliebte, nicht-operative Behandlung bei jüngeren Patienten, die sich mehr Volumen und Kontur wünschen", so Beauty-Doc Ross Perry.
Sein Kollege Fadi Hamadani vermutetet, dass Cyrus eine Nasenkorrektur habe machen lassen, die das schmale Profil erklären könnte: "Obwohl ohne die Aussage der Betroffenen nichts bestätigt werden kann, können bestimmte Merkmale auf gängige ästhetische Eingriffe hindeuten. Ein feineres und schmaleres Nasenprofil deutet oft auf eine Nasenkorrektur hin, insbesondere wenn der Nasenrücken schmaler und die Nasenspitze definierter erscheint."
Beide Experten stellen fest, dass auch die Kieferpartie und Wangen des ehemaligen Kinderstars definierter wirken. "Insgesamt sehen wir wahrscheinlich eine Kombination aus natürlicher Reifung, professionellem Styling und dezenten ästhetischen Behandlungen – allesamt gängige Verfahren", so die Experten, die eine "kombinierte operative und nicht-operativen Behandlung" als wahrscheinlich erachten. Die glatte Haut des ehemaligen Kinderstars hingegen könnte das Ergebnis von einer guten Hautpflege, kosmetischen Treatments wie chemische Peelings oder Laserbehandlungen sein.
Kommentare