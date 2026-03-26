Miley Cyrus bekam von ihrer jüngeren Schwester Noah Cyrus Unterstützung, als diese am Dienstag die Sondersendung "Hannah Montana 20th Anniversary Special" anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie promotete. Noahs Look sorgte dabei für Spekulationen: Seit den Anfängen ihrer Karriere hat sich die heute 26-Jährige optisch ziemlich verändert. Die Karriere der Noah Cyrus Noah Cyrus ist wie ihre prominente Schwester ebenfalls als Schauspielerin und Sängerin tätig. Ihre erste Rolle hatte die Tochter Billy Ray Cyrus im Alter von drei Jahren in der TV-Serie "Doc". Sie agierte außerdem als Background-Tänzerin in "Hannah Montana – Der Film" und spielte in sechs Episoden der gleichnamigen Disney-Serie mit.

Es folgten weitere TV- und Model-Jobs. Auf dem seit 2013 bestehenden YouTube-Kanal "Seriously Cyrus" erhielt Noah Cyrus zudem ihre eigene Show mit dem Titel "NOAH". Drei Jahre später schloss sie einen Plattenvertrag ab, gefolgt von ihrer Debüt-Single "Make Me (Cry)", die sie mit dem britischen Sänger Labrinth aufnahm. 2020 veröffentlichte sie ihre EP "The End of Everything", bevor sie für die Grammy Awards 2021 in der Kategorie "Best New Artist" nominiert wurde. Den Erfolg ihrer Schwester Miley konnte Noah bisher zwar nicht toppen. Dafür scheint sie sich optisch der 33-Jährigen immer mehr anzugleichen. Schon länger wird darüber spekuliert, ob abgesehen vom Erwachsenwerden möglicherweise Schönheitsoperationen hinter ihrer auffälligen Transformation stecken. Zum Vergleich: Noah Cyrus als Kind in "Hannah Montanna":

Auch beim jüngsten Auftritt der Sängerin wirkte Noahs Gesicht voller, insbesondere Wangen und Lippen. Die Nase sah etwas schmaler aus als zuvor. Was Beauty-Docs zu Noah Cyrus' neuem Aussehen sagen Experten ziehen gegenüber der Daily Mail verschiedene Behandlungen in Betracht, denen sich Noah Cyrus eventuell unterzogen haben könnte. Neben Botox und Fillern komme laut Schönheitschirurgen auch eine Nasen-OP infrage. "Ihre Lippen wirken deutlich voller als auf früheren Bildern, was auf die Verwendung von Fillern hindeuten könnte – eine sehr beliebte, nicht-operative Behandlung bei jüngeren Patienten, die sich mehr Volumen und Kontur wünschen", so Beauty-Doc Ross Perry.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Brianna Bryson/WireImage/Getty Images Noah Cyrus mit ihrer Mutter Tish Cyrus am 9. März 2026