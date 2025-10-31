Von der Insolvenz zum Traumleben in Italien: Nino de Angelo's nächstes Kapitel

Schlagerstar Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") will im Jänner samt Freundin und Pferden vom Allgäu nach Italien auswandern. Seine neue Heimat: das sonnenverwöhnte Umbrien, wo er sich schon einen Reiterhof ausgesucht hat.

Nino de Angelo über Zukunftspläne nach Insolvenz

"Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin fast 62 Jahre alt und irgendwie habe ich jetzt auch noch Bock, lange zu leben", sagte der 61-Jährige dem Portal Schlagerpuls. "Wir müssen nur noch unsere Koffer packen, die Tiere und dann geht"s los."

Den Kauf des Anwesens will er in Kürze abwickeln, mit Hilfe seines Cousins, der Anwalt in Mailand ist, verriet de Angelo, dessen Eltern aus Italien stammen. Auch seine Insolvenz werde dann abgeschlossen sein. Dank seines Erfolgs sei inzwischen wieder mehr Geld da, als gebraucht werde. "Dann hat sich das auch erledigt, Gott sei Dank. Ich bin dann komplett schuldenfrei", freute sich der 61-Jährige, der schon viele Krisen durchgemacht hat.