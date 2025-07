Nick Cave: Lebe nach Tod von Sohn Arthur im "strahlenden Herzen des Traumas"

"Der Schmerz bleibt, aber ich habe festgestellt, dass er sich mit der Zeit weiterentwickelt. Die Trauer blüht mit dem Alter auf, wird weniger zu einer persönlichen Kränkung, weniger zu einem kosmischen Verrat und mehr zu einer poetischen Qualität des Seins, wenn wir lernen, uns ihr hinzugeben", schreibt der 67-Jährige. "Wenn wir mit der unerträglichen Ungerechtigkeit des Todes konfrontiert werden, stellt sich das, was unerträglich zu sein scheint, letztendlich als gar nicht unerträglich heraus. Der Kummer wird reicher, tiefer und strukturierter. Es fühlt sich interessanter, kreativer und schöner an."

Musiker Nick Cave beantwortet auf seiner Plattform The Red Hand Files seit 2018 Fragen von Fans. Darunter auch sehr persönliche, etwa was er und Ehefrau Susie zehn Jahre nach dem Tod ihres Sohnes gelernt hätten oder ob der Schmerz für immer bleibt.

Heutzutage sei er "der Welt gegenüber weder misstrauisch noch argwöhnisch, auch wenn sie mir das Herz bricht, und ich bin nicht verzweifelt, deprimiert oder verbittert. In der Tat sehe ich Herzschmerz als die angemessenste Antwort auf den Zustand der Welt - zu sagen, ich liebe dich, heißt zu sagen, mein Herz bricht für dich, und dieses Gefühl schwingt in allen Dingen mit und bringt Klarheit sowohl in die Welt vor uns als auch in die Welt hinter dem Schleier. Der Kummer wird zu einer Lebensform, in der zum Teil gelacht, zum Teil geweint wird. Dazwischen gib es sehr wenig Raum". Ehefrau Susie habe ihm bestätigt, dass es mit der Zeit leichter wird.

Er sei sich nicht sicher, was er in der Zeit sonst noch gelernt habe, so Cave. "Außer dass wir ein Jahrzehnt später immer noch hier sind, und im strahlenden Herzen des Traumas leben, dem Ort, an dem alle Gedanken und Träume zusammenlaufen und wo alle Hoffnung und alles Leid wohnen, im hellen und tränenreichen Auge des Sturms (...)."