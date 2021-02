Nick Cave blickt zurück, um seine Gegenwart greifbarer zu machen

Fragt man Musiker nach ihrem Lieblingssong, bekommt man entweder eine ausweichende Antwort à la: „Alle Songs sind meine Lieblinge“. Oder die Frage wird mit einem Schulterzucken lächelnd weggenickt.

Bei Nick Cave ist das anders. Denn der gebürtige Australier hat einen Lieblingssong – er heißt „Stranger Than Kindness“. Das Lied hat er mit seiner Stammband The Bad Seeds auf seinem Album „Your Funeral ... My Trial“ 1986 veröffentlicht. Den Text dazu schrieb er mit seiner damaligen Freundin Anita Lane. „Wir haben uns gegenseitig in die Welt der Kreativität begleitet. Sie hatte die Ideen. Ich war gut in der Ausführung“, sagt Cave über die Beziehung zu Lane. Nachzulesen ist das in dem soeben veröffentlichten Buch „Stranger Than Kindness“ (KiWi).