"Verschwörungen": Harry und Meghan ärgern sich über neues Royal-Buch

Ein neues Buch über die britische Königsfamilie sorgt bereits vor der Veröffentlichung für Ärger, allen voran bei Prinz Harry (41) und seiner Frau Meghan (44). Erste Auszüge des Buches von Royals-Biograf und Autor Tom Bower wurden am Freitag in The Times publiziert. Darin stellt Bower mehrere Behauptungen über das Verhältnis von Harry und Meghan zum Rest der Königsfamilie auf. Ein Sprecher der beiden wies diese jedoch als "Verschwörungen und Melodramatik" zurück.

In dem Buch behauptet Bowie etwa, Königin Camilla (78) habe von einer "Gehirnwäsche" gesprochen, die Meghan Harry unterzogen habe. Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sollen Meghan als "Bedrohung" wahrgenommen haben, behauptet der Autor. Dem Sender Sky zufolge lehnte der Buckingham-Palast eine Stellungnahme im Namen des Königspaares ab, auch von William und Kate gab es demnach zunächst keine Reaktion.