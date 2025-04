Ausgeplaudert: Liz Hurleys fragwürdige Gründe für Romanze mit Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus "betet" Liz Hurley an

Wann genau es gefunkt hat, ist nicht bekannt. Eine Freundin behauptet aber, dass das Schmusefoto von Hurleys Sohn Damian auf ihrer Schaf- und Alpakafarm in Herefordshire aufgenommen worden sein soll.

Während die Boulevardzeitung Daily Mail die Promi-Paarung als "die unwahrscheinlichste aller Romanzen", bezeichnete, sickern Details an die Öffentlichkeit, warum Hurley Gefallen an dem bärtigen Country-Star gefunden hat. "Sie möchte gerne einen Mann auf die Farm holen und sehen, wie er damit klarkommt und wie männlich er ist. Sie mag es, wenn ein Mann ein Mann ist, robust", so die Vertraute der Schauspielerin gegenüber der Daily Mail. "Die Dynamik besteht darin, dass er sie irgendwie anbetet, was ihr sehr gefällt."

Wie ernst es ist, ist nicht ganz klar. Hurley soll Cyrus gegenüber Freunden als ihren "Gentleman-Besucher" bezeichnet haben. "Aber vielleicht werden sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage", so die Freundin der Schauspielerin, die aber nicht glaubt, "dass es derzeit auf eine Verlobung hinausläuft".

Dennoch sei die Beziehung ernst genug, um sie öffentlich zu machen. "Sie genießt die Aufmerksamkeit und die Schmeicheleien, und er ist im Showgeschäft, also versteht er es. Er versteht ihr Leben und hat Status", heißt es auf Hurleys Umfeld. "Und er hat Geld, was gut ist. Ich habe gehört, er ist sehr großzügig. Am meisten aber liebt sie es, dass er ständig davon schwärmt, wie wunderbar sie ist."

Außerdem soll Cyrus für Hurley als Mittel gegen die Einsamkeit dienen. "Die neue Beziehung füllt eine Lücke, weil Damian ausgezogen ist. Er hat eine eigene Wohnung in Earl's Court [in West-London]. Ob das die besten Voraussetzungen sind für eine glückliche Beziehung?

Cyrus: Scheidungen und Probleme